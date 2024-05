Tyler Technologies (NYSE : TYL) fournit des logiciels et des services technologiques intégrés au secteur public. Les solutions de bout en bout de Tyler permettent aux entités gouvernementales locales, étatiques et fédérales de fonctionner de manière efficace et transparente avec les résidents et entre elles. En connectant les données et les processus sur des systèmes disparates, les solutions de Tyler transforment la façon dont les clients obtiennent des informations exploitables en opportunités et solutions pour leurs communautés. Tyler compte plus de 40 000 installations réussies sur près de 13 000 sites, avec des clients dans les 50 États, au Canada, dans les Caraïbes, en Australie et dans d'autres pays internationaux. Tyler a été récompensé à plusieurs reprises pour sa croissance et son innovation, notamment sur la liste GovTech 100 de Government Technology. Plus d'informations sur Tyler Technologies, une société du S&P 500 dont le siège est à Plano, au Texas, sont disponibles sur tylertech.com.

Site Web : tylertech.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tyler Technologies. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.