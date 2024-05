Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Paydock est une plate-forme d'orchestration des paiements qui ouvre la voie à la résolution de nombreux problèmes coûteux pour les commerçants qui doivent naviguer entre des fournisseurs de services de paiement (et associés) disparates, à évolution rapide et fragmentés. Notre technologie innovante basée sur l'API harmonise les paiements, la fraude, l'identité et d'autres fournisseurs (tels que PayPal, etc.) via une interface unique, tout en satisfaisant les besoins de conformité, de sécurité, techniques et autres besoins fonctionnels.

Site Web : paydock.com

