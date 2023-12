Une application comptable permettant de gagner du temps et qui automatise les tâches de comptabilité pour les propriétaires de petites entreprises. Grâce à l'apprentissage automatique, Kashoo catégorise et rapproche les dépenses avec les transactions bancaires et par carte de crédit, et fournit des rapports précis, complets et en temps réel en un seul clic. En plus du rapprochement automatique, Kashoo fournit également l'OCR et la correspondance des reçus. Déposez simplement l'image d'un reçu dans la boîte de réception et Kashoo la fera automatiquement correspondre à une transaction.

Site Web : trulysmall.com

