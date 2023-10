Livre d'argent Naver Enregistrez automatiquement les détails des paiements/transactions par carte ! Plus sûr avec la fonction de verrouillage par mot de passe et le cryptage de la section de transmission de texte, De bonnes habitudes d'épargne ! Utilisez le livre de comptes de ménage de Naver sur votre PC ou smartphone. ∙ Saisissez automatiquement les coordonnées bancaires et les notes de chèque/carte de crédit ! ∙ Classifie automatiquement s'il s'agit de dépenses alimentaires ou de frais de transport ! ∙ Graphique des dépenses/revenus, cartes/espèces par catégorie ! ∙ Si vous changez de mode, vous pouvez voir le déroulement d'une année d'un coup ! ∙ Gestion facile des actifs de votre livret bancaire ! Enregistrez automatiquement l'historique des paiements/transactions par carte ! Plus sûr avec la fonction de verrouillage par mot de passe et le cryptage de la section de transmission de texte, L’habitude d’épargner intelligemment ! Utilisez le livre de comptes de ménage de Naver sur votre PC ou smartphone. ∙ Saisissez automatiquement les relevés bancaires et les notes de chèque/carte de crédit ! ∙ Classez automatiquement s'il s'agit de nourriture ou de transport ! ∙ Dépenses/revenus par catégorie, graphique carte/cash ! ∙ Si vous changez vers l'extérieur, le flux d'une année à la fois ! ∙ Gestion d'actifs facile pour votre livret bancaire !

Site Web : moneybook.naver.com

