Junior Naver - 쥬니어 네이버 JUNIOR NAVER est un site Web pour enfants qui fournit un contenu vérifié auquel les parents peuvent avoir confiance. Le site propose des vidéos, des livres audio et des jeux avec des personnages mignons que les enfants aiment explorer. Tous les contenus sont sélectionnés pour stimuler l'imagination des enfants et favoriser leur développement. Les contenus éducatifs tels que les programmes scolaires, les jeux linguistiques et les quiz rendent l'apprentissage aussi agréable que le jeu.

Site Web : jr.naver.com

