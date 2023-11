Bokio est une solution intelligente basée sur le cloud qui aide les petites entreprises et les entrepreneurs individuels à développer leur entreprise et leurs bénéfices. Propulsés par l'IA, nous automatisons la comptabilité pour les propriétaires de petites entreprises. Envoyez des factures personnalisées, suivez leur statut et envoyez des rappels de paiement automatiques. Prenez simplement une photo d'un reçu, téléchargez-la et enregistrez vos transactions bancaires téléchargées. Déposez votre déclaration de TVA automatisée directement auprès du HMRC. Tout cela gratuitement !

Site Web : bokio.co.uk

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bokio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.