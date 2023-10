La mission de Trek Medics est de donner à chaque communauté du monde entier un accès à une technologie qui sauve des vies. Trek Medics International développe des technologies mobiles innovantes pour garantir que les communautés peuvent envoyer le bon intervenant au bon endroit et au bon moment. Nous le faisons principalement via Beacon, une solution de répartition fiable et rentable pour les organisations d'intervention.

Site Web : trekmedics.org

