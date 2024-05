Arcserve fournit des solutions exceptionnelles pour protéger les actifs numériques inestimables des organisations ayant besoin d’une protection complète et à grande échelle des données et des ransomwares. Créé en 1983, Arcserve est le fournisseur le plus expérimenté au monde de solutions de continuité d'activité qui protègent les infrastructures informatiques multigénérationnelles avec des applications et des systèmes partout, sur site et dans le cloud. Des organisations dans plus de 150 pays à travers le monde s'appuient sur les technologies et l'expertise hautement efficaces et intégrées d'Arcserve pour éliminer le risque de perte de données et de temps d'arrêt prolongés tout en réduisant le coût et la complexité de la sauvegarde et de la restauration des données jusqu'à 50 %. Arcserve a son siège à Minneapolis, dans le Minnesota, et possède des sites dans le monde entier.

Site Web : arcserve.com

