Micro Focus est l'un des plus grands fournisseurs de logiciels d'entreprise au monde, fournissant des technologies critiques à plus de 40 000 clients dans le monde. Avec un large portefeuille soutenu par un inventaire approfondi d'analyses avancées, la société aide ses clients à gérer et à transformer leur entreprise. Cela leur permet de s’adapter à l’évolution des conditions du marché et d’être compétitives efficacement dans l’économie numérique sur le long terme. Micro Focus y parvient en proposant des solutions qui comblent le fossé entre les technologies existantes et émergentes afin de protéger les investissements informatiques. C'est de la haute technologie, du faible drame.

Site Web : microfocus.com

