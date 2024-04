Convosight a pour mission de permettre aux créateurs de communautés de générer des revenus durables à partir de leurs communautés. Créer une plateforme de gestion de communauté unique en son genre pour les bâtisseurs de communauté qui cherchent à créer, développer, engager et monétiser leurs communautés en ligne. Lancé initialement pour les groupes Facebook, plus de 100 000 groupes Facebook font aujourd'hui confiance à Convosight pour gérer plus de 700 millions de membres. Les solutions de Convosight incluent : 1. Collaborer avec de grandes marques mondiales pour créer, concevoir et exécuter des campagnes de marketing communautaire innovantes, qui aident les marques à se connecter, à engager et à activer leurs publics cibles dans les communautés. 2. Construire des communautés de marque sur Facebook, en créant un espace partagé en copropriété avec leurs consommateurs cibles. Le groupe est le lieu de rassemblement en ligne de votre marque où vous pouvez apprendre à connaître vos clients, susciter des conversations, poser des questions, organiser des événements, organiser des défis amusants et des activités engageantes, créer un sentiment positif et nourrir des ambassadeurs.

