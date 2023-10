Logiciel DJ pour le Web avec support MIDI Transitions DJ est une application pour mixer de la musique avec tous les outils pour mixer votre prochaine soirée ou enregistrer un mix de vos morceaux préférés. Pour vos besoins musicaux, Transitions DJ s'intègre à votre bibliothèque musicale locale et au catalogue en ligne de SoundCloud. Des commandes et une navigation fluides vous permettront de mélanger les chansons avec précision et fluidité pour un mixage parfait. Caractéristiques: - Accès SoundCloud - Accès aux fichiers locaux - Bibliothèque iTunes (si disponible) - Enregistrement - Détection des BPM - Synchronisation du tempo - Boucle - Serrure à clé - Roues de jogging - Pochette d'album - EQ 3 bandes avec kill switch - Points de repère - Formes d'onde zoomables, colorées par fréquence sonore - Annotations de temps, mesures et phrases (couplet, refrain, etc.) Contrôleurs MIDI : -Denon DJ MC2000 -Denon DJ MC4000 -Denon DJ MC6000 -Denon DJ MC6000MK2 -Gémeaux MIX2Go -Hercules DJControl Compact -Hercules DJControl Instinct P8 - ION Découvrez DJ - M-Audio X-Session Pro - Numark DJ2GO - Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platine - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Mélange de fête Numark - Pionnier DDJ-ERGO -Pioneer DDJ-RB -Pioneer DDJ-RR -Pioneer DDJ-RX -Pioneer DDJ-RZ -Pioneer DDJ-SB -Pionnier DDJ-SB2 -Pionnier DDJ-SB3 -Pioneer DDJ-SR -Pionnier DDJ-SR2 -Pioneer DDJ-SX -Pionnier DDJ-SX2 -Pioneer DDJ-SZ -Pionnier DDJ-SZ2 - Pionnier DDJ-WeGO -Pionnier DDJ-WeGO2 -Pionnier DDJ-WeGO3 -Pionnier DDJ-WeGO4

Site Web : transitions.dj

