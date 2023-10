Tout ce dont vous avez besoin pour créer de la musique professionnelle. Plus de 7 000 $ de plugins primés, d'outils de mixage professionnels, d'un synthétiseur puissant, de packs d'échantillons boutique, de préréglages professionnels et bien plus encore. Chaque nouveau plugin et pack d’échantillons est gratuit. À partir de seulement 9,99 $/mois

Site Web : slatedigital.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Slate Digital. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.