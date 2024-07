Cryo Mix est un outil de mixage et de mastering d'IA en ligne conçu pour améliorer la qualité des pistes vocales. Avec une interface conviviale, l'outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs fichiers vocaux bruts, rythmiques et vocaux pour les traiter. Grâce à une technologie d'IA de pointe, Cryo Mix analyse et traite automatiquement les fichiers téléchargés pour fournir des résultats de mixage et de mastering de qualité professionnelle. L'outil offre une gamme de fonctionnalités et d'options, telles que le réglage du volume vocal, les paramètres de mixage avancés et la possibilité d'ajouter des couches d'accompagnement/adlib. Il prend en charge divers formats de fichiers tels que WAV et MP3, et les utilisateurs peuvent suivre la progression des étapes de traitement. Cryo Mix met l'accent sur la fiabilité et les résultats instantanés, offrant aux artistes une solution efficace pour améliorer leurs mixages rap. Bien que principalement axé sur le rap, l'outil travaille également à l'ajout de la prise en charge d'autres styles de musique. Développé par Cryo (Craig McAllister), un ingénieur certifié platine avec une formation en électronique et en génie électrique, Cryo Mix a reçu la confiance de professionnels de l'industrie et d'artistes avec des millions de streams. L'outil est conçu pour répondre aux besoins des artistes, en offrant un service de mixage et de mastering rapide et de haute qualité pour les aider à répondre aux exigences de l'industrie musicale. En plus du mixage et du mastering de l'IA, Cryo Mix propose également d'autres outils basés sur l'IA, tels que AI Audio Separator pour extraire les stems et AI Beat Optimizer pour améliorer les pistes instrumentales.

Site Web : cryo-mix.com

