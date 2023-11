Une plateforme de gestion de la main-d'œuvre spécialisée avec des outils de gestion de la main-d'œuvre pour les employeurs, les travailleurs, les écoles professionnelles et les étudiants de la construction. Ceux-ci incluent le recrutement, le suivi des candidats, la gestion des offres d'emploi, les sites d'emploi, la base de données consultable des travailleurs qualifiés, la page d'accueil personnalisée de l'entreprise, l'intégration, la gestion des performances, la gestion de l'apprentissage, les rapports personnalisables, la visualisation des données avec Microsoft Business Intelligence (BI), l'intégration facile des données des organisations partenaires. , et plus.

Site Web : tradesfactor.com

