Tikao est une plateforme marketing pour les marques durables, qui utilise la puissance de modèles d'IA formés sur le cadre de marketing durable. Desservant actuellement trois (3) catégories dans les domaines de la mode durable, des soins personnels et de l'alimentation, la plate-forme fournit (a) des diagnostics (des actifs) pour l'efficacité du marketing (b) la conception de communications créatives (publicité Google, liste Amazon (texte, image, vidéos). ), publicité sociale, contenu Web, visuels clés, pages de détails du produit) ; et (c) Conformité (vérificateur de réclamations) de tous les actifs de communication existants aux réglementations émergentes en matière de blanchiment écologique dans l'UE, aux États-Unis et en Australie. Les utilisateurs peuvent déployer Tikao.ai pour évoluer au niveau de l'entreprise, grâce à une intégration basée sur une API avec la Marketing Tech Stack existante.

Site Web : tikao.ai

