Le CRM de Marketware facilite plus que jamais la planification, le suivi et la mesure de l'efficacité des activités de liaison entre les initiatives de croissance clés. Vous serez mieux armé pour éviter le roulement des médecins et la perte de revenus en respectant des délais et des attributions de tâches organisés. Notre solution facile à utiliser intègre les données de réclamation dans le PRM pour vous aider à comprendre la composition des patients, la composition des payeurs, le volume des réclamations et les connexions partagées des patients au niveau du prestataire afin de vous aider à évaluer le retour sur visite.

Site Web : marketware.com

