Tarteel est la première application coranique au monde basée sur l'IA et exactement ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre voyage coranique. Vous êtes sur le point de vous engager dans les paroles d’Allah comme jamais auparavant, et tout ce dont vous avez besoin c’est de votre voix. Appuyez sur le microphone, récitez et regardez les versets apparaître devant vous.

Site Web : tarteel.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tarteel. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.