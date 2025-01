Logiciel de génération de leads - Applications les plus populaires - Polynésie française

Sender

sender.net

Les principaux atouts de Sender sont une délivrabilité élevée des e-mails, une convivialité primée et un prix abordable sans précédent. Sender est conçu sur mesure pour le commerce électronique et les blogueurs avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, mais s'adapte parfaitement à tous les types d'entreprises - des entreprises individuelles aux moyennes et grandes entreprises. Avec des intégrations personnalisées pour les plateformes de commerce électronique, vous pouvez simplement ajouter des produits à vos newsletters en copiant et collant simplement l'URL d'un produit, et Sender extraira automatiquement les images, les descriptions, les prix et plus encore des produits. Les blogueurs et les spécialistes du marketing d'information peuvent utiliser les fonctionnalités d'automatisation étendues de Sender, partager des newsletters avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux et suivre les résultats. De plus, Sender offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires afin de vous aider à obtenir les meilleurs résultats marketing avec des notifications push de bureau, des séquences d'e-mails transactionnelles et automatisées, des intégrations d'API et un générateur de formulaires d'abonnement par glisser-déposer facile à utiliser. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans tous les forfaits Sender, y compris un généreux forfait FREE-FOREVER, qui permet d'envoyer jusqu'à 15 000 emails à 2 500 abonnés chaque mois.