L'histoire de Partium a commencé en 2020 avec l'idée de créer une expérience de recherche ultra-rapide, instantanée et fiable pour tous ceux qui recherchent des pièces détachées. Nous avons réduit le besoin pour les techniciens et les utilisateurs de catalogues de pièces et de boutiques en ligne de passer un temps interminable à chercher la bonne pièce. Au lieu de cela, nous aidons les utilisateurs à trouver la bonne pièce de rechange en quelques secondes. Aujourd'hui, Partium gère des millions de recherches de pièces détachées chaque mois et aide d'innombrables techniciens à travers le monde à trouver la bonne pièce pour accomplir leur travail. Nos clients introduisent Partium dans leurs environnements de maintenance, d'après-vente et de service pour offrir à leurs utilisateurs la meilleure expérience de recherche de pièces et leur offrir un processus rapide et pratique pour rechercher, confirmer et commander des pièces de rechange auprès d'eux. L'IA de Partium exploite les données existantes sur les pièces de rechange, mais elle peut également enrichir et optimiser vos données en y ajoutant des informations critiques. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL et de nombreuses autres sociétés utilisent Partium pour fournir non seulement une excellente recherche à leurs clients, mais aussi une recherche qui convertit à des taux plus élevés en raison de sa pertinence, de sa précision et de sa facilité. -d'utilisation. Nous aidons nos clients à trouver plus rapidement les bonnes pièces et à optimiser leurs données de pièces existantes. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada et en Europe, nous sommes une entreprise mondiale engagée à changer la façon dont la recherche de pièces et l'optimisation des pièces par l'IA sont effectuées.