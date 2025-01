Logiciel de suivi des e-mails - Applications les plus populaires - Portugal

SparkPost

SparkPost est le premier fournisseur mondial d'infrastructure de messagerie et le service de livraison de courrier électronique le plus performant disponible. Nos clients envoient plus de 5 000 milliards de messages par an, soit plus de 37 % du courrier électronique professionnel mondial. Plusieurs clients de SparkPost, y compris les plus grands réseaux sociaux, envoient plus d'un milliard d'e-mails par jour, ce qui fait de nous le fournisseur de services de livraison d'e-mails à la croissance la plus rapide du marché. Depuis plus d’une décennie, nous avons développé la technologie de pointe du secteur de la messagerie électronique et le premier service de livraison de courrier électronique véritablement architecturé pour le cloud. Du Momentum MTA finement réglé au service de livraison d'e-mails cloud entièrement élastique d'aujourd'hui, nous fournissons à nos clients les taux de livraison de boîte de réception les plus élevés, une configuration et un lancement faciles, ainsi que les analyses et les informations les plus complètes. Construits sur la plateforme AWS, nous offrons à nos clients la fiabilité et l'évolutivité qu'ils exigent, et bien plus encore. Il n'y a jamais eu de meilleure façon d'envoyer des e-mails. Notre technologie est puissante, mais l'atout le plus précieux de SparkPost réside dans nos collaborateurs, les experts en courrier électronique les plus talentueux et les plus expérimentés du secteur. Des experts en délivrabilité à une communauté de développeurs en passant par des responsables de comptes techniques dédiés aux entreprises clientes, notre équipe vous accompagne à chaque étape du processus. Que vous commenciez tout juste à créer une application ; une entreprise grande et complexe ; ou quelque part entre les deux, il existe un service SparkPost pour répondre à vos besoins de livraison d'e-mails.