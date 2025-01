Logiciel de commerce électronique - Applications les plus populaires - Pologne

Webgility

Webgility est un logiciel d'automatisation de commerce électronique flexible et puissant qui connecte tous vos magasins et marchés de commerce électronique, votre système de point de vente, votre plate-forme d'expédition et bien plus encore à QuickBooks Online, QuickBooks Desktop et NetSuite — aucun service informatique n'est nécessaire. L'automatisation synchronise les données de commerce électronique (expédition, achats, inventaire, prix, etc.) sur vos canaux de vente et télécharge les données comptables (taxes, clients et détails de la commande) sur votre QuickBooks automatiquement et en toute sécurité. Ce processus élimine pratiquement la saisie manuelle fastidieuse des données afin de réduire les erreurs coûteuses. Ne vous souciez plus de l'exactitude de la comptabilité, adoptez de nouveaux canaux et stratégies de vente, trouvez de nouveaux clients et vendez davantage en toute confiance, sachant que vous pouvez trier automatiquement les recettes fiscales entre les juridictions et que vous n'avez pas à consacrer plus de temps à la gestion des commandes. De plus, Webgility compile toutes les données de votre magasin, de vos commandes, de vos COGS et de vos performances en un seul endroit. Des tableaux de bord analytiques faciles à lire vous donnent des informations plus approfondies sur la rentabilité, les ventes, les règlements et les performances des produits. Au fil du temps, vous pouvez analyser les tendances saisonnières et prévoir les ventes et les stocks. Examinez les performances des ventes, les tendances des ventes, les produits les plus vendus et les moins vendus par canal, et bien plus encore. Webgility a été lancé en 2007. Aujourd'hui, il s'agit de l'intégration n°1 pour les utilisateurs de QuickBooks, desservant plus de 5 000 entreprises et traitant plus de 100 millions de transactions par an. Tous les forfaits incluent une assistance et une intégration cinq étoiles gratuites. >>Économisez du temps et de l'argent<< L'automatisation réduit les frais généraux et les coûts de main-d'œuvre, afin que vous puissiez vous adapter plus rapidement et vous concentrer sur votre croissance. >>Connectez vos systèmes de commerce électronique<< Webgility s'intègre à plus de 50 plateformes de commerce électronique, notamment Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy et Wix. >>Analyser et prévoir les performances Plongez plus profondément dans la rentabilité, les règlements et les performances des ventes pour une vue complète de votre entreprise. >>Éliminez la saisie manuelle des données<< Webgility enregistre automatiquement vos revenus en ligne, vos transactions, vos taxes de vente et vos frais dans votre plateforme comptable. >>Gardez vos livres à jour<< Enregistrez les transactions et les paiements en temps réel, afin que vos livres ne soient jamais à la traîne. >>Fermez vos livres rapidement<< Les comptes correspondent parfaitement aux dépôts bancaires, afin que vous ou votre comptable puissiez clôturer les livres rapidement chaque mois. >>Organisez automatiquement les recettes fiscales<< Webgility collecte et enregistre la taxe de vente sur toutes les ventes et l'organise par juridiction dans votre plateforme comptable pour faciliter le classement. >>Ne vendez jamais trop vos stocks<< Gérez automatiquement les prix et les stocks sur vos canaux de vente et votre logiciel de comptabilité. >>Améliorez l'efficacité opérationnelle<< Automatisez les achats, les traitements, les retours, les remboursements et d'autres flux de travail pour améliorer l'efficacité opérationnelle. >>Gérez votre activité de commerce électronique à partir d'un seul endroit<< Améliorez votre organisation et ne basculez plus jamais entre les plateformes de vente, de paiement et d'expédition. >>Restez conforme<< Toutes les écritures comptables sont conformes et étiquetées, vous pouvez donc facilement auditer et annuler les modifications. >>Collaborez en toute simplicité<< Partagez facilement votre compte avec votre comptable, votre comptable ou votre cabinet comptable externalisé. >>Suivez vos dépenses avec précision<< Examinez de plus près les frais de marché, de paiement et d'expédition, et identifiez d'autres moyens d'économiser. >>Personnalisez pour répondre à vos besoins<< Personnalisez vos paramètres Webgility par canal de vente avec un contrôle de mappage au niveau du champ.