Logiciel d'apprentissage profond - Applications les plus populaires - Polynésie française

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai est une plateforme d'intelligence conversationnelle qui offre aux développeurs une transcription en temps réel et des informations sur les données de conversation non structurées à l'aide de modèles d'apprentissage profond avancés. L'outil fournit des solutions à divers secteurs tels que l'intelligence des revenus, les événements et les webinaires, la collaboration à distance, les centres de contact et l'intelligence du recrutement. Les fonctionnalités de Symbl.ai prennent en charge les trackers personnalisés, la synthèse, la modélisation de sujets, la transcription, l'analyse des conversations, ainsi que l'interface utilisateur et les composants prédéfinis pour les données vocales, audio et textuelles. Grâce à sa technologie API, Symbl.ai permet une reconnaissance vocale en temps réel et asynchrone pour les conversations humaines non structurées, permettant à l'outil d'ajouter de l'intelligence avec un seul appel API. De plus, la plate-forme permet une détection de mots clés, d'expressions et d'intentions en temps réel, à la fois en moins de 400 millisecondes et via des requêtes par lots/asynchrones. Symbl.ai inclut l'intégration parole-texte, permettant l'API de reconnaissance vocale la plus précise et asynchrone conçue pour les conversations humaines. L'analyse des conversations de l'outil génère diverses mesures pour améliorer l'analyse des conversations des utilisateurs ou des agents, telles que les ratios conversation/écoute, les mots par minute, le temps de conversation et les sentiments basés sur le sujet. Symbl.ai prend également en charge le traitement des conversations et l'extraction d'informations sur divers canaux de conversation tels que les fichiers vidéo ou audio, la téléphonie et le streaming. De plus, Symbl.ai donne la priorité au support client, en proposant des forfaits flexibles sans engagement d'utilisation et des options de croissance évolutives.