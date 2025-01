Logiciel de test A/B - Applications les plus populaires - Russie

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore propose une suite complète d'engagement et d'expérience client qui permet à un spécialiste du marketing de créer des expériences client personnalisées. Sa plate-forme permet à un spécialiste du marketing de connecter les données client entre les canaux et les systèmes, de créer des segments ciblés et de proposer des expériences significatives sur les canaux numériques tels que le Web, les e-mails, les notifications d'applications, WhatsApp, SMS et RCS. Grâce à ses analyses robustes, Netcore Cloud aide les marques à mieux comprendre leur audience, permettant des campagnes marketing ciblées qui trouvent un écho auprès des clients à un niveau personnel. Les capacités d’IA et d’apprentissage automatique de la plateforme garantissent que chaque interaction client est optimisée pour l’engagement et la conversion, faisant de chaque point de contact une opportunité d’impressionner et de fidéliser. Netcore bénéficie de la confiance de plus de 6 500 marques dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, les services bancaires et financiers, les médias et le divertissement et le voyage, pour offrir des expériences basées sur l'IA. Certains de ses clients mondiaux de renom incluent Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's et bien d'autres. Netcore est fier d'être certifié Great Place to Work pendant six années consécutives en Inde, affirmant ainsi son engagement en faveur d'une culture de travail exceptionnelle. La société est présente dans le monde entier dans plus de 20 bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région APAC. Netcore est le système d'exploitation Martech qui aide une entreprise à générer une croissance de ses revenus, à maximiser la valeur du client et à accélérer son parcours vers la rentabilité.