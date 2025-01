Logiciel de test A/B - Applications les plus populaires - Philippines

MoEngage

moengage.com

MoEngage est une plateforme d'engagement client multicanal conçue pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits qui privilégient l'agilité plutôt que la complexité. Nous aidons les marques grand public à s'adapter rapidement à l'évolution des attentes des clients grâce à des informations en temps réel et des communications cross-canal personnalisées. MoEngage bénéficie de la confiance de plus de 1 200 marques grand public mondiales, dont Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom et Airtel. Avec des bureaux dans dix pays, MoEngage est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures. Description du produit : * Marketing cross-canal Segmentez et interagissez avec vos clients en temps réel via leur canal préféré, à l'heure souhaitée, en fonction de leurs actions, comportements, attributs et préférences. MoEngage vous permet d'engager vos clients via onze canaux sur votre site Web, votre courrier électronique, votre application mobile, SMS, WhatsApp et vos réseaux sociaux. * Informations client Intégrez vos données clients dans MoEngage et exploitez Sherpa, notre moteur d'IA, pour obtenir des informations sur le comportement et les préférences des clients. Segmentez et engagez facilement les clients à partir d’un seul tableau de bord. Quelques clics et le tour est joué ! * Personnalisation du Web et des applications Faites plaisir aux visiteurs de votre site Web et de votre application avec du contenu, des offres et des recommandations personnalisés en fonction de leurs préférences, de leurs goûts, des étapes de leur parcours et de leurs affinités en matière de style de vie. * Alertes transactionnelles en temps réel MoEngage Inform fournit une infrastructure unifiée pour gérer les alertes critiques sur tous les canaux et fournisseurs avec une seule API.