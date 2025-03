Logiciel d'outils de feedback 360° - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les outils de feedback 360 sont conçus pour rationaliser le processus de réalisation d'examens 360, qui impliquent de recueillir les commentaires des employés, de leurs managers et de leurs subordonnés directs. Ces outils sont particulièrement utiles lors des cycles d'évaluation des performances, permettant la collecte efficace d'informations à tous les niveaux d'une organisation. Les évaluateurs peuvent fournir des commentaires sur les performances professionnelles d’un pair, le style de leadership d’un manager ou l’expérience de travail globale. Généralement gérés par le service RH, ces outils facilitent la diffusion d'enquêtes 360 au sein des équipes. Ils aident les employeurs à évaluer l’opinion des employés sur diverses questions, telles que la diversité sur le lieu de travail, les compétences managériales et les membres méritants de l’équipe. En fin de compte, les outils de feedback 360 favorisent l'amélioration en offrant aux employés et aux managers des perspectives précieuses qui pourraient ne pas être communiquées via des interactions commerciales standard.