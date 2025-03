AskYourTeam

askyourteam.com

AskyourTeam est là pour aider les conseils à se rendre au cœur de ce qui compte le plus. En remplaçant les conjectures par des idées, sa plateforme d'employés et de communauté communautaire permet une prise de décision plus intelligente et plus rapide, permettant aux conseils de concentrer les ressources où ils feront la plus grande différence. Avec AskyourTeam, les utilisateurs reçoivent des informations pertinentes et exploitables. Lorsqu'ils peuvent mesurer l'impact de ces actions, ils peuvent valider et célébrer les progrès ou ramener les choses sur la bonne voie si nécessaire. C'est ainsi qu'AskyourTeam aide les conseils à favoriser les cultures d'amélioration continue et de changement percutant. Pourquoi choisir AskyourTeam? 100% du Conseil a concentré Il comprend ce qui fonctionne pour construire des communautés prospères. Solution tout-en-un Une plate-forme unique et facile à utiliser pour les informations communautaires et des employés. Aperçu de l'action Découvrez les idées pertinentes, concentrez-vous sur les actions les plus percutantes et mesurez les progrès. Confiance par plus de 50 conseils à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. AskyourTeam's Solutions: <> Voix des employés Appuyez sur les expériences vécues des employés avec la plate-forme des Insights des employés, construite à un prix pour les conseils. Il favorise des équipes très performantes et engagées et les implique à façonner quoi et comment le Conseil livre pour la communauté. <> Voix de la communauté Comprenez facilement ce qui est le plus important pour les habitants de la communauté et leurs opinions sur des questions ou des plans spécifiques, permettant aux conseils de concevoir et de fournir des services qui répondent le mieux à leurs besoins. <> Avis de service Aligner les services avec l'évolution des besoins de la communauté. Alors que les examens de services peuvent ressembler à un autre fardeau des ressources étirées, Askyourteam transforme comment les conseils alignent la planification et la livraison des services aux plans annuels et dix ans. Il priorise les avis de service pour répondre au mieux aux besoins changeants de la communauté, identifie les opportunités de soulèvement et mesure l'impact pour stimuler l'amélioration continue. <> Gestionnaire d'excellence Une façon éprouvée de suralimenter les performances du Conseil et de hiérarchiser les actions qui feront la plus grande différence. Excellence Manager, développé par Thrive35 et propulsé par AskyourTeam, aide les conseils à évaluer leurs performances par rapport au Australian Business Excellence Framework (ABEF), un modèle commercial reconnu internationalement pour permettre l'excellence organisationnelle.