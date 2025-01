Qualtrics

qualtrics.com

Utilisée par plus de 13 000 marques et 75 % des sociétés Fortune 500, Qualtrics CoreXM est la plateforme tout-en-un la plus fiable, intelligente et évolutive pour la gestion de l'expérience. Qualtrics CoreXM est l'outil de recherche fondamental pour créer, lancer et analyser des recherches par enquê...