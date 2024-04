Nous voulons être différents. Nous avons lancé streamGo pour améliorer les événements en ligne. Mieux pour les marques et mieux pour les participants. Pendant longtemps, les événements en ligne signifiaient que les présentateurs devaient passer plus de temps à apprendre les systèmes qu’à apprendre leur contenu. Les participants devraient télécharger et installer des programmes pour regarder l'événement. Pendant l’événement, les flux vidéo et audio tombaient, étaient mis en mémoire tampon et disparaissaient complètement sans avertissement. Franchement, c'était un désastre et nous pouvons faire mieux. Notre objectif est désormais le même qu’au début ; pour aider les marques à engager leurs audiences d'événements en ligne en mettant l'accent sur un service client exceptionnel. streamGo aide des marques telles que Sony, Pfizer, Retail Week et Speedo à raconter leurs histoires les plus importantes. Nous serions ravis de vous aider également.

