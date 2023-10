LA MESSAGER D'AFFAIRES QUI CONNECTE TOUT LE MONDE ! - Professionalisez une communication sécurisée et facile pour votre entreprise stashcat® - Le moyen moderne de communication interne à l'entreprise – Alternative WhatsApp pour les entreprises et les autorités. Une communication efficace entre tous les collaborateurs d'une entreprise est le point de départ d'une méthode de travail axée sur les objectifs. stashcat® combine les fonctionnalités de chat habituelles avec son propre stockage cloud pour créer un environnement de communication sécurisé et conforme à la protection des données – conforme au RGPD. La plateforme vous propose une communication interne contemporaine à l'entreprise et suit un idéal strict en matière de protection des données. Communiquez au sein de l’entreprise facilement, rapidement et en toute sécurité – avec stashcat®.

Site Web : stashcat.com

