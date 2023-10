Le drkserver – les millions de potentiels de tous les participants actifs du DRK en un seul endroit. Le drkserver regroupe le personnel et le matériel, les adresses et les événements dans la gestion des ressources en ligne afin que les informations puissent être collectées et évaluées au quotidien. En cas de crise, il est possible de déterminer de manière ciblée, globale, rapide et transparente quelles sont les ressources disponibles - pour une aide adaptée au niveau de besoin.

Site Web : drkserver.org

