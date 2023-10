Informez-vous rapidement et facilement sur la météo en Suisse et dans le monde avec l'application SRF Météo. Enregistrez vos lieux préférés comme favoris et gardez toujours un aperçu de la météo. Le radar de précipitations Météo vous montre l'évolution de la dernière heure et de la suivante et dans le modèle 48h. Pendant les mois d'hiver, vous trouverez la carte météorologique de la neige avec l'épaisseur de neige actuelle, l'épaisseur de neige nouvelle et le danger d'avalanche dans l'application SRF Météo publiée par l'Institut de recherche sur la neige et les avalanches SLF. Avec le bulletin météo de la rédaction de SRF Météo, mis à jour trois fois par jour, vous êtes toujours au courant des prévisions météorologiques pour la Suisse. Vous pouvez découvrir chaque jour de nouvelles choses passionnantes sur la météo dans les histoires Météo. Avec plus de 40 webcams réparties dans toute la Suisse, vous pourrez vous faire une idée de la météo actuelle. Si des conditions météorologiques extrêmes surviennent dans vos destinations suisses préférées, vous serez averti via des notifications push et des avertissements météorologiques directement dans l'application.

Site Web : srf.ch

