Une société complexe ne peut maintenir la paix intérieure et extérieure que si elle parvient en permanence à entretenir un conflit positif. et cultiver une culture du débat. Apolut se sent engagé dans cette connaissance ! Nous sommes une plateforme médiatique indépendante qui s’engage à offrir plus qu’une simple perspective sur un large éventail de sujets. Apolut est synonyme de presse gratuite et financée à 100 % par les utilisateurs. Sur Apolut, vous trouverez différents formats : à la fois des entretiens vidéo passionnants avec des personnages de l'histoire contemporaine et des séries vidéo visant à combler les lacunes en matière d'éducation et d'information. Si vous attendez des reportages politiques quotidiens, Apolut est le bon endroit pour vous. Nos objectifs - diversité d'opinion et liberté de la presse - ne peuvent être atteints que si les partisans actuels de KenFM soutiennent la transformation en Apolut et soutiennent Apolut par un ordre permanent.

Site Web : apolut.net

