1. Téléchargez une photo Il ne devrait y avoir qu’une seule personne sur la photo. Recommandations : le visage doit être bien visible, il est préférable d'utiliser des photos frontales. La précision de la reconnaissance faciale dépend de la résolution et de la qualité de l'image du visage. 2. Le système reconnaît le visage Le système reconnaît le visage et crée un dessin du visage. Le système de détection des points du visage peut détecter les composants clés du visage, notamment les sourcils, les yeux, le nez, la bouche et la posture. 3. Profitez du résultat ! Le réseau neuronal compare les visages de célébrités et suggère les plus similaires. Nous ne stockons pas les photos téléchargées. Toutes les photos sont supprimées après reconnaissance. La photo ne sera enregistrée que si vous choisissez de la partager.

Site Web : starbyface.com

