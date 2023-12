Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Squad Beyond est une plate-forme d'exploitation de publicité numérique (publicité WEB) qui comprend la production, l'analyse, le reporting et l'optimisation de pages de destination. Plus de 300 milliards de yens sont dépensés chaque année en publicité numérique. Vous pouvez l'utiliser moyennant un tarif fixe, comprenant le nombre de pages, de domaines et le nombre de PV, afin que vous puissiez développer votre entreprise en toute tranquillité.

Site Web : squadbeyond.com

