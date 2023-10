Il s'agit d'un site à points où vous pouvez facilement accumuler des points. goo Points est un service NTT Resonant qui vous permet de gagner facilement des points en utilisant les services OCN et les boutiques en ligne. Les points peuvent être échangés contre une variété de produits et services, notamment des cadeaux de catalogue, des miles et des frais d'utilisation de NTT Communications.

Site Web : point.goo.ne.jp

