L'application de marché aux puces de Rakuten « Rakuma » a des frais de vente faibles ! C'est plus facile qu'une vente aux enchères, vous pouvez vendre aussi librement que dans un marché aux puces et vous pouvez acheter comme si vous achetiez en ligne. Ce site de brocante propose des frais peu élevés et peut être utilisé gratuitement sur les sites PC/smartphone. Les points Rakuten peuvent également être utilisés.

Site Web : fril.jp

