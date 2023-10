Logiciel de gestion des stocks cloud pouvant être utilisé gratuitement. Il existe une application pour smartphone (iPhone, iPad, Android) et une application Web qui peuvent être utilisées aussi bien sur Mac que sur Windows. Grâce aux fonctions de synchronisation et de partage des données, plusieurs personnes et plusieurs sites peuvent facilement vérifier les dernières informations d'inventaire disponibles. Également pour la gestion des actifs et la gestion des équipements. La liaison système via API est également possible.

