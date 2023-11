Mis en œuvre par plus de 80 000 entreprises. N°1 du classement annuel des tendances IT pendant 8 années consécutives. Il possède toutes les fonctions nécessaires à la gestion des présences, y compris la gestion des présences, la gestion des équipes, la gestion des congés payés et la gestion des heures supplémentaires, et comme il peut être utilisé gratuitement, il réduit considérablement les coûts et le temps de travail par rapport aux cartes de pointage.

Site Web : jobcan.ne.jp

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ジョブカン. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.