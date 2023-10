楽天西友ネットスーパー

Il s'agit d'un service de livraison de nourriture et de produits de première nécessité sans frais d'adhésion ni frais annuels. Livraison gratuite pour les achats supérieurs à 5 500 yens (taxes incluses) (hors certaines zones), livraison le jour même au plus tôt et les délais de livraison peuvent être sélectionnés dans un créneau de 2 heures. La nourriture quotidienne et les produits de première nécessité sont toujours bon marché ! Vous pouvez choisir parmi une grande variété de produits.

Site Web : sm.rakuten.co.jp

