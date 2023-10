Mercari est le plus grand service de marché aux puces du Japon où chacun peut facilement acheter et vendre en toute tranquillité. Nous avons de nombreux articles neufs/inutilisés, et vous pouvez payer par carte de crédit, paiement par transporteur, dépanneur ou guichet automatique bancaire. Nous avons un système unique où l'argent est transféré au vendeur après la livraison de l'article, afin que vous puissiez être assuré. .

Site Web : jp.mercari.com

