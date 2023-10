goo blog est un service de blog simple et pratique. Il est équipé d'un éditeur et de fonctions de traitement de photos simples qui permettent même aux débutants de créer facilement des articles. Compatible avec les applications PC et smartphone. Vous pouvez enregistrer gratuitement jusqu’à 3 Go d’images de blog. L'analyse des accès, le marketing d'affiliation et la publication sont également possibles.

