Socialvar Ltd est une plateforme marketing cloud complète, offrant des outils pour la gestion des médias sociaux, le marketing par e-mail, les campagnes SMS et le service client via des chatbots automatisés. Ils proposent des solutions complètes qui permettent aux entreprises de mener facilement des campagnes de marketing numérique efficaces, grâce à une planification et une publication simplifiées des publications sur les réseaux sociaux, réduisant ainsi la charge de travail manuelle associée à ces tâches. Notamment, Socialvar Ltd est équipé de fonctionnalités d'automatisation qui aident à rationaliser et à améliorer les efforts de marketing numérique. Leur solution marketing WhatsApp déploie l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour simplifier les stratégies de communication d'entreprise et améliorer les interactions avec les clients via des chatbots, augmentant ainsi potentiellement l'engagement et améliorant les relations avec les clients. Les solutions de courrier électronique et SMS de Socialvar permettent également des campagnes numériques personnalisées et ciblées qui étendent la portée d'une marque et automatisent la communication, conduisant finalement à une croissance potentielle des ventes et à une augmentation des revenus. Cette plate-forme combine des fonctionnalités telles que l'envoi d'e-mails en masse, la segmentation de listes et des analyses exploitables pour aider les entreprises à mieux comprendre leur clientèle, à améliorer leur présence numérique et à prendre des décisions marketing basées sur les données.

Site Web : socialvar.net

