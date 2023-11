Shortlyster Candidate

Boostez votre processus de recrutement. Shortlyster est une plateforme intelligente d'optimisation du recrutement qui identifie scientifiquement les candidats et les entreprises qui s'intègrent le mieux - rapidement. Faire correspondre et classer les candidats non seulement en fonction de leurs compétences techniques et de leur expérience, mais aussi, et surtout, de leurs caractéristiques culturelles et comportementales. Shortlyster fournit au responsable du recrutement une liste idéale de talents qui correspondent au poste, à l'équipe et à la culture de l'entreprise pour créer un lieu de travail réussi.

Site Web : candidate.shortlyster.com

