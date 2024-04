Robust Intelligence permet aux entreprises de sécuriser leur transformation IA avec une solution automatisée pour se protéger contre les menaces de sécurité et de sûreté. La plate-forme de Robust Intelligence comprend un moteur permettant de détecter et d'évaluer les vulnérabilités des modèles, ainsi que de recommander et d'appliquer les garde-fous nécessaires pour atténuer les menaces pesant sur les applications d'IA en production. Cela permet aux entreprises de répondre aux normes de sûreté et de sécurité de l'IA avec une seule intégration, travaillant automatiquement en arrière-plan pour protéger les applications du développement à la production. Robust Intelligence est soutenu par Sequoia Capital et Tiger Global, et fait confiance à des sociétés de premier plan, notamment ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco et le ministère américain de la Défense, pour débloquer la mission d'IA d'entreprise.

Site Web : robustintelligence.com

