WhyLabs permet aux équipes d'exploiter la puissance de l'IA avec précision et contrôle. Des entreprises Fortune 100 aux startups axées sur l'IA, les équipes ont adopté les outils de WhyLabs pour surveiller et effectuer une gestion en temps réel des applications de ML et d'IA générative. Avec WhyLabs, les équipes réduisent les opérations manuelles de plus de 80 % et divisent par 20 le temps de résolution des incidents d'IA. WhyLabs AI Control Platform évalue les données en temps réel à partir des invites des utilisateurs, du contexte RAG, des réponses LLM et des métadonnées des applications pour faire apparaître les menaces potentielles. Grâce à des détecteurs de menaces à faible latence optimisés pour fonctionner directement dans les environnements d'inférence, WhyLabs maximise la sécurité sans les problèmes de coût, de performances ou de confidentialité des données associés.

Site Web : whylabs.ai

