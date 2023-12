Refrens ABC est le moyen le plus simple de capturer, gérer, suivre et convertir des prospects en un seul endroit. 1. Capturez automatiquement les leads grâce aux formulaires de capture de leads et de contact du site Web 2. Gérez les leads sur plusieurs pipelines de ventes 3. Attribuez les bons leads aux bons responsables commerciaux et suivez leur activité 4. Communiquez avec les leads par e-mail et WhatsApp 5. Obtenez des détails sur les vendeurs reporting et potentiel de revenus futurs 6. Envoyez des devis, des factures, des commandes clients en quelques clics 7. Et bien d'autres choses pour simplifier votre flux de vente...

Site Web : refrens.com

