Ploomes est la première plateforme combinant CRM, automatisation des processus et génération de propositions. Contrôlez l'ensemble de l'opération commerciale, depuis le lead généré jusqu'à sa conversion et sa fidélisation, en unifiant l'environnement de travail du vendeur et en permettant une vue à 360º des clients. Nous comblons une lacune du marché en combinant la robustesse des CRM plus traditionnels et la facilité de mise en œuvre, d'utilisation et de maintenance de CRM plus simples. Grâce à ce positionnement, nous sommes devenus la plus grande société CRM d'Amérique latine, au service de clients tels que Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura et Unimed.

Site Web : ploomes.com

