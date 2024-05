Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Pitch Avatar est une solution basée sur l'IA pour des présentations commerciales et une diffusion de contenu efficaces. Vous pouvez facilement partager vos présentations commerciales, démos de produits, marketing, formations et autres contenus et obtenir des conversions. Téléchargez simplement votre présentation, générez un script dans n'importe quelle langue, ajoutez une voix off ou créez un avatar vidéo. Générez un lien personnalisé et envoyez-le à votre contact. L'auditeur peut vous inviter en cliquant sur le bouton « Appeler le présentateur » ou planifier une réunion avec vous, en utilisant un lien directement vers votre calendrier. À la fin de chaque session, vous obtiendrez une analyse détaillée de l'interaction de l'auditeur avec les diapositives.

Site Web : pitchavatar.com

