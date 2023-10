Photobucket est un site Web américain d'hébergement d'images et de vidéos, une suite de services Web et une communauté en ligne. Photobucket héberge plus de 10 milliards d'images provenant de 100 millions de membres enregistrés. Le siège social de Photobucket se trouve à Denver, Colorado. Le site Web a été fondé en 2003 par Alex Welch et Darren Crystal et a reçu un financement de Trinity Ventures. Il a été acquis par Fox Interactive Media en 2007. En décembre 2009, la société mère de Fox, News Corp, a vendu Photobucket à la startup d'imagerie mobile de Seattle, Ontela. Ontela s'est ensuite rebaptisée Photobucket Inc. et continue de fonctionner sous le nom de Photobucket. Photobucket est largement utilisé à des fins personnelles et professionnelles. Les liens des comptes personnels Photobucket sont souvent utilisés pour les avatars affichés sur les forums Internet, le stockage de vidéos, l'intégration sur des blogs et la distribution sur les réseaux sociaux. Les images hébergées sur Photobucket sont fréquemment liées à des entreprises en ligne, des enchères en ligne et des sites Web de petites annonces comme eBay et Craigslist. Depuis le 30 juin 2017, Photobucket a abandonné son service d'hébergement gratuit et nécessite un abonnement annuel de 99 $ US pour permettre des liens externes vers toutes les images hébergées, ou un abonnement annuel de 399 $ US pour permettre l'intégration d'images sur des sites Web tiers, tels que blogs et forums personnels. Ce changement de politique, adopté sans préavis, a été très controversé. En conséquence, les utilisateurs qui comptaient auparavant sur Photobucket pour héberger librement du contenu intégré sur des forums, des blogs et des sites Web doivent soit payer l'abonnement annuel (auparavant, il n'y avait aucun frais), soit passer à un autre serveur tiers (dont beaucoup ferment également). services (Tinypic, qui est resté gratuit sous la propriété de Photobucket, a été fermé en 2019) et recréer chaque lien (potentiellement des milliers) pour chaque photo précédemment liée à Photobucket.

Site Web : photobucket.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Photobucket. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.