image.canon est un service cloud conçu pour faciliter votre flux de travail d'imagerie, que vous soyez un utilisateur professionnel, passionné ou occasionnel. La connexion de votre appareil photo Canon compatible Wi-Fi au service image.canon vous permettra de télécharger en toute transparence toutes vos images et films dans leur format et qualité d'origine et d'y accéder depuis l'application dédiée ou un navigateur Web - et de les transférer automatiquement vers votre ordinateur. , les appareils mobiles et les services tiers.

Site Web : image.canon

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à image.canon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.